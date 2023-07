Michelle nonna, in un video gli imprevisti del cambio pannolino: "Il destino di chi ha un maschietto" (e la risposta di Aurora)

Tanta gioia, così tanta che Michelle Hunziker quasi non sa più come esprimerla, almeno sui social. L'essere diventata nonna, e poi di un maschietto che come ha spesso dichiarato ha sempre tanto voluto, le ha cambiato la vita - com'è normale che sia - e ogni momento trascorso con il piccolo Cesare Augusto è pura emozione.

E se l'esperienza nel cambio pannolino non le manca, avendo avuto tre figlie, questa avventura con il figlio della sua Aurora l'ha messa a dura prova e così ha deciso di raccontare questa nuova 'avventura' con un maschietto in un video su Instagram.

Michelle in chiave ironica - e che secondo alcuni ricorda i tempi di Love Bugs, la sitcom con Fabio De Luigi che è andata in onda dal 2004 al 2007 su Italia 1 - ha raccontato cosa vuol dire cambiare il pannolino a Cesare. L'imprevisto pipì è sempre dietro l'angolo e tra i tentativi di contenere il danno e la paura che il getto possa arrivarti, e ogni tanto accade, dritto in faccia Hunziker ha montato un filmato che illustra queste piccole disavventure. La conduttrice arriva addirittura a indossare un impermeabile con tanto di cappuccio e poi una maschera da mare che però fa tragicamente piangere il bambino, che lo sottolineiamo ovviamente non c'è davvero, che si diverte ipoteticamente a prendere la mira.

Il post ha suscitato moltissimi commenti e tutti si trovano d'accordo con l'ironia di Michelle, anche Aurora Ramazzotti che ha ricondiviso il video e ha aggiunto: "Cesare nega tutto".