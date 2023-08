Michelle Hunziker riprende la consuocera mentre cucina, ma lei non vuole: il video (con tanto di occhiataccia)

Aurora Ramazzotti, il compagno Goffredo Cerza e il figlio Cesare Augusto sono ancora in Sardegna, nella grande villa in cui stanno trascorrendo le vacanze insieme a Michelle Hunziker. Da alcuni giorni li hanno raggiunti i genitori di Goffredo, Francesca Romano Malato e Fabio Cerza, e proprio oggi per pranzo hanno deciso di cucinare della carne cotta al barbecue accompagnata da un'insalata preparata da Jonathan Kashanian, che ha raggiunto la sua amica Aurora e tutta la sua famiglia in Sardegna.

Michelle ha voluto immortalare quel momento facendo un video e condividendolo sui social. Hunziker però non ha fatto i conti con un dettaglio: la sua consuocera, Francesca, non voleva essere ripresa. All'inizio del filmato Michelle inquadra la cucina e in primo piano c'è proprio la madre di Goffredo intenta a tagliare i pomodori. Sotto la voce della conduttrice, che spiega cosa stavano per iniziare a cucinare, si può sentire Romano Malato dichiarare di non voler essere ripresa.

Poi Hunziker mostra dove sarà cotta la carne per poi tornare nuovamente in cucina, sempre con il video acceso e quando Francesca si rende conto che lei sta ancora riprendendo le lancia un'occhiata molto eloquente. Non è un caso se infatti la madre di Aurora sottolinea "Qua abbiamo la Franci che non vuole essere ripresa".