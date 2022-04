Michelle Hunziker pubblica il video del suo primo provino e ricorda l'infanzia difficile

"Se penso alla mia infanzia, a dove sono nata e cresciuta, ai monti e alla mia minuscola cameretta in svizzera nella quale spesso mi trovavo a guardare fuori dalla finestra sognando qualcosa di straordinario per me…": inizia così il commento che Michelle Hunziker ha rilasciato nella didascalia a corredo del video del suo primo provino.

Con i capelli lunghi e mossi, lo sguardo luminoso di sempre e il sorriso inconfondibile, nel filmato datato 1995 l'allora 18enne acqua e sapone si presentava per la prima volta davanti alla videocamera. "Il mio sogno nel cassetto? Mi piacerebbe condurre una trasmissione" ammetteva allora una timida Michelle che oggi, da showgirl popolarissima reduce da un programma che ne ha celebrato la carriera su Canale 5, è tornata su quel sogno realizzato per condividere le sensazioni provate nel rivedersi.

Michelle Hunziker ricorda gli esordi

"Non sapevo cosa potesse essere, ma c’erano momenti in cui volevo scappare lontano dal dolore, dalle urla nel salotto, dalla disperazione della mia mamma che affrontava il papà con il suo problema dell’alcol" ha ricordato poi Michelle riferendosi alla difficile storia personale segnata dal contrastante rapporto con il padre: "Io guardavo fuori e la mia mente non conosceva limiti… sognavo… sognavo di farcela, di potermi occupare della mia famiglia e renderli tutti orgogliosi di me e felici".

Infine: "Non importa quanto sembrino impossibili i vostri sogni, da dove venite e in che condizione siete attualmente, fate volare alte le vostre aspirazioni, non bloccate MAI voi stessi nel sognare con il cuore qualcosa di straordinario… perché potrebbe avverarsi" ha concluso Michelle nella riflessione subito commentata da migliaia di utenti che stanno apprezzando un pensiero in cui è facile riconoscere le proprie speranze. "Bisogna sempre sognare in grande. Brava Michelle" scrive Cristina Parodi; "Ne so qualcosa pure io e mi hai battezzata anche tu in un certo senso in quel di Roma ad Amici Celebrities" il commento di Michela Giraud che le è stata accanto nelle due serate di Michelle Impossible, frasi che si uniscono al coro unanime dei follower che guardano la Michelle che era apprezzandone il percorso, la crescita professionale e anche la bellezza sempre caratterizzante.