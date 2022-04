Michelle Hunziker: l'abito rosso fuoco è super aderente. E fa girare la testa al "suo" Giovanni

L'abito rosso fuoco di Michelle Hunziker fa girare la testa al "suo" Giovanni Angiolini e non solo. Anche a cinquantamila follower. Pioggia di like per l'ultimo outfit sfoggiato dalla conduttrice tra i corridoi degli studi Mediaset ed immortalato su Instagram nell'ultimo post condiviso dalla conduttrice svizzera.

Trattasi di un tubino rosso accesso e particolarmente aderente, tale da mettere bene in evidenza tutte le curve della conduttrice 45enne, che vanta un corpo più che scolpito. Super sexy il "vedo non vedo" del corpetto, dove il vestito si spezza per alcuni centimentri e lascia intravedere l'addome. Ai piedi, scarpe altrettanto rosso fuoco. Di accessori non c'è alcun bisogno. Il look è completo così e Michelle "aggiunge" solo il suo caschetto biondo. Lo stile è firmato Susanna Ausoni, tra le stylist più famose dell'ambiente televisivo.

Lo scatto viene immortalato da Michelle nel backstage di Striscia la notizia, tg satirito che la conduttrice guida ogni sera su Canale 5 al fianco del fidato Gerry Scotti. Ed è quello che indosserà nel corso della puntata in corso di registrazione.

Impossibile non notare tra i tanti like quello di Giovanni Angiolini, il chirurgo (ed ex concorrente del Grande Fratello) con cui la conduttrice fa coppia da qualche mese (almeno ufficialmente, visto che, secondo certi rumors, i due starebbero insieme da quasi un anno ormai). E' proprio questo il gesto che sembra confermare ufficialmente una liasion di cui si parla ormai da un mesetto, dopo l'addio di lei all'ex marito Tomaso Trussardi (con cui i rapporti sembrerebbero poco distesi) e che i due non avevano ancora commentato. Fatta eccezione per l'ormai famoso bacio immortalato dai paparazzi in Sardegna.