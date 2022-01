Michelle Obama acqua e sapone: così festeggia i 58 anni con un bellissimo video

Passano gli anni, ma il fascino no. Michelle Obama, avvocatessa di Chicago, ha compiuto 58 anni e si conferma un'icona per le giovani donne e non solo. Una donna che non ha paura di mostrarsi per com'è, senza filtri o orpelli.

La ex first lady ha deciso di condividere un divertete video in cui si muove a ritmo della canzone "Happy Birthday" di Stevie Wonder, di fronte ad una bella torta di compleanno guarnita di panna, completamente struccata. In molti commenteranno "nulla di che", ma invece il messaggio che lancia è potente: i momenti più belli non sono solo quelli patinati, dove abbiamo un look curato. Un vero e proprio ritratto di semplicità e per una ex first lady non è cosa da tutti i giorni.

Il video è accompagnato da un ringraziamento verso tutti quelli che le hanno fatto gli auguri: "Indipendentemente dal fatto che mi abbiate scritto, inviato un'e-mail o pubblicato sui social media gli auguri, ogni messaggio di compleanno che ho ricevuto oggi ha significato molto per me. Sono grata di avere così tante persone che fanno il tifo per me. Non vedo l'ora di vedere cosa ha in serbo il prossimo anno".

"Buon compleanno Michelle. Mio amore, mia compagna, mia migliore amica" queste le parole scelte dall'ex presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama per celebrare la moglie.