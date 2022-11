"Un tradimento? Non lo posso escludere": Vittorio Feltri commenta la relazione di Tomaso e Michelle

"Per ora non hanno deciso in un ritorno alla situazione matrimoniale. Non sono sicuro che le cose stiano proprio come vengono raccontate", in questo modo Feltri ha parlato, al settimanale Oggi, del ritorno di fiamma, se così può essere chiamato, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi. "La loro ritrovata armonia è sotto gli occhi di tutti, ma non sono tornati a vivere insieme. È incauto, per ora, dire che il matrimonio si è ricomposto. Lei abita a Milano nell'appartamento in cui stavano insieme, lui è rimasto nella sua casa a Bergamo e proprio in questi giorni mi ha confidato che per un paio d'anni continuerà a vivere da solo". Feltri aggiunge anche che "un matrimonio rotto difficilmente si riaggiusta ma a loro auguro di farcela. Sono stati sposati 10 anni, un record per quanto mi riguarda perché dopo i primi re la passione si spegne e diventa difficile sopportarsi. Non mi meraviglia che abbiano avuto una crisi e forse è stata causata da un'intromissione nel loro rapporto. Non lo posso escludere".

Impossibile non pensare a Giovanni Angiolini, l'aitante medico con il quale Michelle ha trascorso i mesi estivi tra una spiaggia sarda e un giro in barca, e sulla questione possibile tradimento o meno Feltri non si sbilancia troppo ma afferma: "Si dice che quando due si separano la colpa sia di tutti e tre. Il tradimento capita in molte coppie, è quasi fisiologico, ma è importante tenere sempre al riparo il matrimonio. Io sono sposato da 54 anni senza mia moglie sarei disperato, eppure ho avuto le mie belle sbandate ma le ho gestite".

Secondo Feltri la chiave per avere un matrimonio duraturo è trasformarlo "in un rapporto di mutuo soccorso. L'affetto unisce più della passione e il piacere di stare insieme prescinde dalle faccende sessuali che sono importanti ma anche molto sopravvalutate".

Fu proprio Feltri a far conoscere i due, è stato il loro Cupido, e oggi guardando a quell'incontro e alla nascita della coppia non si pente, anzi. Afferma che i due gli sono sembrati "ben assortiti", entrambi fragili ma tosti, che sanno cosa vuol dire sofferenza, sacrificio. A Tomaso dà un importante consiglio quello di ricostruire la suo matrimonio con Michelle e di trasformarlo, come ha fatto lui, in una società di mutuo soccorso: "Ci deve essere solidarietà e affetto. Si va avanti solo se ci si riesce ad aiutare". E in merito alla dichiarazione di Trussardi del non vedersi con un'altra donna Feltri gli dà ragione e racconta: "Mesi fa gli ho presentato una ragazza che mi pareva adatta a lui. Siamo usciti a cena, una bella serata, ma non è successo nulla".