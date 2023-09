Mick Jagger, il patrimonio va in beneficenza: "Ai miei figli non servono 500 milioni per vivere bene"

Mick Jagger, 80 anni compiuti lo scorso luglio, sta pensando di dare in beneficenza la sua quota di diritti sulle canzoni dei Rolling Stones. "Andiamo, i miei figli non hanno bisogno di 500 milioni di dollari per vivere bene" ha detto il cantautore britannico in un'intervista al Wall Street Journal, in risposta alla domanda circa la possibilità che il gruppo inglese venda il proprio catalogo post 1971.

Di figli Mick Jagger ne ha ben otto: il più piccolo è Deveraux che compirà 7 anni a dicembre (figlio della coreografa ed ex ballerina Melanie Hamrick), mentre la più grande è Karis, prossima ai 53 anni, nata dall'attrice Marsha Hunt. Tra loro Jade, 51 anni, avuta con l'ex moglie Bianca Jagger, e i quattro figli con l'attrice Jerry Hall (Elizabeth, 39 anni, Georgia May, 31, James, 38, e Gabriel, 25). Nel 1999, poi, è arrivato Lucas, nato nel corso di una relazione con la modella Luciana Gimenez. Jagger in realtà non ha al momento nessuna intenzione di vendere la sua parte di diritti sul catalogo post 1971 della band che include molti dei loro singoli più importanti, come "Satisfaction", "Paint it Black" e "Jumpin Jack Flash", ma ci ha tenuto a sottolineare che "i soldi legati alla sua musica non avranno alcun impatto sulla sua famiglia".