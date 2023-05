Micol Olivieri al veleno nel giorno della Festa della mamma: "Arrabbiata e delusa"

Due volte nella sua vita ha conosciuto la gioia di essere mamma, la prima nel 2014 con la nascita della primogenita Arya e tre anni dopo con l'arrivo di Samuel, nati dal matrimonio con il calciatore Christian Massella. Oggi, nel giorno dove si celebrano le mamme, Micol Olivieri pubblica una stories in cui si dice "arrabbiata e delusa". Non è chiaro il motivo che la porta a sentirsi così.

Forse un giudizio poco carino, una parola fuoriposto, ma l'influencer ne approfitta per lanciare un messaggio a tutte le madri: "Non è vero che non siete abbastanza, che gli errori si fanno, ma quello che conta è il cuore che metterte in ogni gesto che fate".

Proprio nei giorni scorsi aveva pubblicato un video dove si mostrava molto contrariata nei confronti della campagna pubblicitaria di Control Italia "Happy Mothers' Day", che mira a rompere i tabù sulla sessualità femminile delle madri.

L'ex Alice de "I Cesaroni" si è scagliata duramente contro il messaggio pubblicitario: "Non so quante di noi vorrebbero come regalo in un giorno come la Festa della mamma un sex toys, da parte del compagno o addirittura dei propri figli...no mi dispiace sono un po' antica...preferisco la cornicetta fatta con il das dei miei figli. Trovo che sia assolutamente sbagliato continuare a sessualizzare la donna perchè in questo contesto la donna è ancora accostata al sesso poi è facile dire Ah sì è nevrotica perchè non fa sesso...ma perchè devo godere il giorno della Festa della mamma? cosa centrano le due cose insieme? perchè devo rendere volgare una tematica così sacra che è quella della maternità forse avremo dovuto prenderci un po' di tempo per parlare della parità dei diritti, della tutela delle donne sul lavoro, della tutela delle donne in strada, ma ci siamo fermati ancora una volta sulla donna, che ha bisogno del sex toys per rilassarci, che gode utilizzando poi uno slogan: una donna non si tocca...ma ogni tanto...ve prego, non abbiamo bisogno di questo".