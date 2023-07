Micol Olivieri, ex Cesaroni: “Un altro lavoro? Comunque redditizio: mi piace guadagnare bene”

Micol Olivieri dice una cosa che suona ovvia per chi abbia sperimentato l’esperienza di lavorare, ma che nessuno, chissà perché, dice mai pubblicamente, e scatena discussioni.

La ex attrice de I Cesaroni, diventata nota al pubblico televisivo per il ruolo della giovanissima Alice nella storica serie tv con Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, oggi è lontana da tempo dal piccolo schermo e la sua vita è completamente cambiata. Si è sposata con il calciatore Christian Massella da cui ha avuto due figli, Arya e Samuel, e ora è una influencer piuttosto seguita.

Nel corso di una serie di Q&A con i suoi follower, la Olivieri ha risposto in modo molto schietto, suscitando diverse reazioni, a una curiosità di una fan che le chiedeva: se non avesse fatto l’attrice prima e la influencer poi, che lavoro avrebbe scelto?

La prima cosa che ha detto la influencer rispondendo è stata che il suo piano B sarebbe sicuramente consistito in un lavoro ben remunerato, perché a lei piace guadagnare bene dal suo lavoro. Poi ha aggiunto che ha sempre avuto un grande interesse per la psicologia, ma di non essere sicura che avrebbe potuto fare un lavoro come la psicologa, che richiede allo stesso tempo di analizzare ma anche di mettere una barriera con le emozioni altrui.

La prima parte della risposta ha attirato l’attenzione dei follower e quella di molti siti, che hanno sottolineato quella frase sul lavoro remunerativo e che a Micol Olivieri piace guadagnare bene. La domanda a questo punto sarebbe: c’è qualcuno a cui piace lavorare per guadagnare male?

Un concetto su cui, date le reazioni, la influencer è tornata nelle ore seguenti nelle sue stories, spiegando che l’ambizione di guadagnare bene e crescere, anche economicamente, dal suo punto di vista, dovrebbe essere considerata una buona cosa, perché vuol dire impegnarsi per cercare di stare meglio e di fare stare meglio la propria famiglia.