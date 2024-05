Ciclo e assorbenti continuano ad essere un tabù: influncer lancia un appello alle più giovani

È bastato un ritardo del ciclo per accendere l'attenzione su alcuni temi che ancora oggi sono un tabù per molti. L'influencer Micol Olivieri ha infatti utilizzato i social per fare una riflessione sul ciclo mestruale portando ad esempio un gesto molto comune, ovvero quello di "nascondere" gli assorbenti.

Per la romana è arrivato il momento di superare questi tabù: "Dobbiamo assolutamente normalizzare e anzi ringraziare il nostro corpo quando sanguina. Vuol dire che c'è vita", scrive sottolineando quanto non ci sia nulla di male, nemmeno nel parlarne.

L'appello è poi rivolto alle più giovani: "Quando manca, bisogna indagare! Le mestruazioni ci dicono tanto: troppo abbondanti, troppo scarse, irregolari, assenti, perdite durante il ciclo, dategli importanza!".

Solo qualche giorno prima aveva raccontato ai followers di essere stata un po' in apprensione per quella amenorrea così atipica che ha poi legato ad un cambio di alimentazione pur avendo anche un test di gravidanza per escludere l'ipotesi terzo figlio, non tanto perchè sarebbe stato un "problema" ma perchè lei, già giovane mamma di Arya e Samuel, si sente completa così.