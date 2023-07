Micol Olivieri derisa dalle cameriere: "I social fanno miracoli", dura replica dell'influencer

Un'uscita all'ultimo con gli amici e la famiglia e del trucco e della piega fatta, Micol Olivieri non se n'è proprio curata. Dettaglio che non è passato inosservato alle cameriere del ristorante nella quale la romana è stata a cena qualche sera fa. All'arrivo dell'influencer, le due parlottando tra loro si sono dette: "Certo che i social fanno miracoli, poi le vedi dal vivo...", peccato che lì vicino ci fosse un'amica della romana che le ha riferito tutto.

Parole che sono risultate indigeste all'influencer che attraverso i social ha voluto dire la sua sull'accaduto: "La cosa mi dà un fastidio tremendo perchè mi sono sentita tipo violata, io quando esco non mi preparo come se dovessi andare ad una sfilata, specie se esco con gli amici, con i bambini sono una di quelle che manco si trucca, forse un filo di mascara, capelli da pazza".

"La cosa che mi fa rosicare - ha continuato - che queste persone manco te lo dicono in faccia. Io non uso un ca**o di filtro sui social, non mi modifico le foto ma pur di dire la classica frase fatta sembrano...non guardano in faccia nessuno, manco il fatto di avere una ragazza che è con gli amici e con i bambini...la cattiveria delle donne".