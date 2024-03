Micol Olivieri vuota il sacco sul suo passato: "Il successo è una bomba tra le mani, se non lo sai gestire ti può far male"

Per una buona parte della sua vita è stata più Alice de I Cesaroni che Micol Olivieri, questo perchè è entrata su un set che era una bambina ed è cresciuta con il suo personaggio. Molto si è detto e si è scritto del suo passato di attrice (e dell'amata serie tv) ma oggi la romana ha voluto dare qualche dettaglio in più e rispondere a modo suo alle tante domande che le sono state fatte. Ospite del podcast No Lies fondato e diretto da Emilio Pizzimenti, Micol Olivieri ha parlato a ruota libera di quanto vissuto in quel periodo.

"Ho iniziato a fare il lavoro di attrice a 8 anni - racconta la romana - poi sono arrivati I Cesaroni che ne avevo 12/13. Ho rinunciato a tanto, soprattutto alla spensieratezza perché quando si lavora su un set di una macchina così grossa come I Cesaroni che non era una robina così...Si registrava 9 mesi l’anno, su due unità, si andava a lavorare anche con la febbre, si lavorava anche più ore di quelle consentite". E ancora: "Il risvolto della medaglia è avere questo enorme successo che se non lo sai gestire ti rimbalza addosso e ti fa pesantemente male".

Micol Olivieri ha poi rivelato che il mondo dello spettacolo non le è mai piaciuto: "Non era casa mia" e ha sottolineato come: "Il mondo dello spettacolo può essere pieno di lustrini ma per me non lo è mai stato, vedevo solo la parte più pesante di quel mondo, è un mondo spesso fatto di persone che vivevano con antidepressivi...Sono cresciuta come una bambina adultizzata, ma non riuscivo a vedere i brillanti, vedevo solo questo...volevo una vita fatta di cose belle che ti rimanessero addosso e non ti cambiassero nel profondo".

Un'intervista verità che mette in luce una Micol Olivieri sicuramente diversa da quella vista sul set, con maggiore consapevolezza e una cosa sembra certa, la sua vita oggi ha preso un'altra piega e il mondo dei social, dove lei si è inserita come influencer, è quello che la fa più sentire a casa.