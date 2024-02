Micol Olivieri "demolisce" Mare Fuori: "Contenuto non adatto ai ragazzi di oggi"

È bastata la domanda di un followers per far sobbalzare dalla sedia in molti. Micol Olivieri si è trovata infatti trovata ad esprimere, via social, la sua opinione sulla serie Rai "Mare Fuori". Serie che ha avuto un grandissimo successo in termini di seguito e di ascolti ma tra questi non si inserisce l'ex Alice de "I Cesaroni", serie tv di altrettanto successo andata in onda su Mediaset tra il 2006 e il 2014.

L'influencer, con un passato da protagonista di serie Tv, ha infatti confessato di aver visto solo le prime due puntate della serie ideata da Cristiana Farina ma di non aver poi proseguito nella visione per un semplice motivo: "Ho trovato nelle prime due puntate che vidi grandi buchi di sceneggiatura - ha dichiarato Micol Olivieri - ragazzi con grande talento che secondo me potevano essere diretti meglio proprio perchè erano ragazzi presi della strada, tanti, tanti altri molto bravi, e in generale credo quel tipo di cotenuto non sia adatto ai giovani di oggi...."

E ancora: "È un po' sfuggito di mano il tutto. È vero che è dichiaratamente daii 16 anni in su, ma è vero che l'hanno visto anche un sacco di ragazzini ed è diventato questo mito dei ragazzi che scelgono una vita sbagaliata. Non ne avevamo bisogno". Una serie reputata dunque diseducativa. Chissà come prenderanno queste affermazione i protagonisti dell'amata serie giunta alla quarta stagione...