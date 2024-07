Micol Olivieri bacchetta gli italiani: "Cosa andate a vedere a Ibiza, Formentera? Svegliatevi"

"Non voglio fare la vecchia di turno ma...". Inizia così il lungo sfogo condiviso sui social di Micol Olivieri, direttamente da Maratea, dove ha trascorso parte delle sue vacanze. L'influencer invita il turista italiano a riflettere sulla scelta della meta per le vacanze mettendo a confronto quello che offre l'Italia, a livello di turismo, e quello che offrono altri lidi più in voga all'estero, in particolare Mykonos, Formentera e Ibiza.

"Io capisco i ragazzi giovani, vanno lì a cercare i locali, ma non è quel genere di vacanza che mi interessa - sottolinea - Siamo stati a Formentera io e Cristian appena conosciuti, non ci è piaciuta, ci siamo anche annoiati. Ibiza ci siamo passati, sicuramente molto bella, Mykonos molto bella se non che ti fanno delle rapine. Qui (a Maratea) il mare è belissimo, siamo stati al ristorante, bar, i prezzi sono ottimi, anche gli alloggi, si sta tranquilli e la cucina è stra buona ".

"L'ultima cosa - chiosa la romana - quando mi dite che viaggiare apre la mente. A rega' a Mykonos, Formentera, Ibiza ci stanno più romani e napoletani che sotto casa vostra, cosa aprite la mente? Aprite il quartiere di casa vostra".