"Crisi di coppia? Ogni due giorni", Micol Olivieri e il suo rapporto "sanguigno" con il marito

Micol Olivieri e Christian Massella si sono conosciuti che erano due ragazzini. Lei arrivava dal grande successo de "I Cesaroni", lui viveva la sua vita nei campi di calcio. Insieme hanno costruito un matrimonio che dura da 10 anni, sono diventati genitori didue figli, mantenendo la freschezza e complicità dei primi tempi. In un recente domanda/risposta con i fans, Micol Olivieri ha raccontato la loro ricetta di longevità: "Se ho mai avuto una crisi di coppia? Ma tipo ogni due giorni - ha risposto l'influencer - Siamo una coppia che discute tantissimo, a volte hanno importanza a volte fanno solo parte del nostro carattere. Siamo molto simili per certi asetti e molto diversi in altri, quindi sicuramente non ci annoiamo".

E ancora: "Ci siamo riplasmati 1000 volte per cercare di crescere insieme, le cose che valgono te le devi tenere strette - ha sottlieato - Quello che dovrebbero capire tanti ragazzi della nostra generazione - Avere qualcuno al tuo fianco per davvero, è troppo importante per cambiare uno al giornoche non sa leggerti negli occhi".

L'ex Alice de "I Cesaroni" ha poi risposto ad alcune domande relative alla sfera professionale e in merito ad una sua possibile partecipazione ad un reality ha dichiarato che le piacerebbe "La Fattoria": "Io quello lo farei davvero perchè è molto in linea con quello che mi piace, hai degi obiettivi veri e non devi stare a romperti le pa**e tutto il giorno! L'isola per esempio non la farei però perchè la fame mi farebbe diventare troppo cattiva".