"Sembra una mig**tta ucraina": il paragone di Amanda Lear che ha fatto infuriare Mara Venier

"Non è il momento per fare polemiche inutili, non è proprio il momento. Prendo subito le distanze, non l'ho fatto prima perché non ho sentito infatti ho chiesto cosa hai detto. Se n'è uscita con questa battuta infelice, ma io non l'ho sentita quindi stop con le polemiche", con queste parole Mara Venier ha accolto il pubblico dopo la pubblicità mandata su Rai1 alla fine dell'intervista con Amanda Lear.

Cosa ha detto Amanda Lear a Domenica In

L'attrice e cantante commentando una clip mandata in onda sulla sua carriera ha detto: "Sembra una mig**tta ucraina". Mara non aveva capito e quando Amanda ha ripetuto il concetto ha subito cambiato paragone, rendendosi conto di aver detto qualcosa di molto offensivo. L'intervista è finita dopo poco, ma Lear ha voluto chiedere scusa affermando che la sua era solo una battuta: "Prima scherzavo! Io parlavo della ragazza che faceva la mia parte e scherzavo". Anche se ormai sui social tutti avevano già condiviso e ri-condiviso il video della Lear.

“Sembra una mign0tt4 ucraniana”

Amanda si rende conto della gaffe e cambia paragone.#DomenicaIn pic.twitter.com/WlGnsJLgAJ March 13, 2022