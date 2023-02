Mihajlovic avrebbe compiuto 54 anni: moglie e figlie gli dedicano pensieri commoventi

Il 20 febbraio è un giorno speciale per la famiglia Mihajlovic. Ancor più adesso che Sinisa non c'è più e la data del suo compleanno si ricorda con grande commozione, a distanza di due mesi dalla sua scomparsa. Oggi l'ex allenatore del Bologna avrebbe compiuto 54 anni. E per quanto la sua scomparsa abbia lasciato un vuoto incolmabile, la sua presenza resta viva nel cuore di chi lo ha amato, dagli amici ai fan, dai colleghi ai parenti, tutti autori di messaggi affettuosi affidati ai social in questa giornata tanto significativa.

I suoi famigliari sono stati tra i primi a rivolgere un pensiero a Sinisa: "Buon compleanno in Paradiso", scrive infatti, la moglie Arianna Rapaccioni a corredo di una foto di coppia che subito è stata travolta dall'affetto di migliaia di follower. Gli stessi che hanno potuto notare le altrettanto commoventi dediche postate dalle loro figlie, Viktorija e Virginia, entrambe autrici di pensieri per il loro adorato papà protagonista di immagini di un passato vivo più che mai. "Auguri amore della mia vita", si legge nella storia Instagram di Virginia: "Ovunque sarai io sarò. E non saremo mai distanti. Fino lassù Papà, fino all'infinito". E alla foto dei suoi genitori insime: "Così per sempre, i pilastri della mia vita", ha aggiunto.

Dello stesso tenore anche il ricordo di Viktorija che proprio qualche giorno fa, in occasione di San Valentino, aveva condiviso una tenera lettera del suo papà. "So amare fino a lì", si legge nell'immagine in bianco e nero che mostra padre e figlia insieme quando lei era piccolissima.



La famiglia Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic e Arianna Rapaccioni si sono conosciti negli anni '90, quando lei lavorava in tv nel programma ‘Luna Park’. "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno, nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ma ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più", ha raccontato lei anni fa parlando del marito che ha sempre espresso con altrettanta sincerità l'autenticità del suo sentimento. "Dopo quasi 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta" disse lui nel 2020 in occasione dell'uscita della sua autobiografia La partita della vita che ha ripercorso la sua vita privata, l'amore per la moglie e l'impatto che la leucemia aveva avuto nella sua vita.

La coppia ha rinnovato le promesse nuziali in occasione dei 25 anni di nozze. "Ne abbiamo fatta di strada in questi 25 anni…. Le gioie di oggi, i ricordi di ieri e le speranze di domani", ha scritto Arianna Rapaccioni parlando del suo amore per Sinisa Mihajlovic, ritratto al suo fianco in una serie di foto tra cui una di quel 28 giugno del 1996. Insieme fino all'ultimo, sempre: "La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipotina Violante, la mamma Vikyorija e il fratello Drazen, nel dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del marito, padre, figlio e fratello esemplare, Sinisa Mihajlovic" il comunicato con cui la famiglia ha annunciato la scomparsa: "Resterà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha regalato".