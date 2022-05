Sinisa Mihajlovic lascia l'ospedale: come sta

Buone notizie per i tifosi del Bologna. Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola in cui era ricoverato da alcune settimane. Come comunicato dal club il mister si trova in buone condizioni fisiche e per questo motivo è potuto tornare a casa. Ancora non è chiaro quando Miha potrà tornare a sedersi sulla panchina del Bologna, ma ci sono possibilità di vederlo a lavoro già dalla gara di domenica a Venezia. Per ora è solo una speranza, ma ogni novità in questo senso sarà una piacevole sorpresa.

L'allenatore serbo era stato ricoverato a fine marzo dopo che, nel 2019, aveva rivelato di avere la leucemia. Al suo fianco, in questi giorni in ospedale, la moglie Arianna Rapaccioni. "Svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo essere stato colpito dalla leucemia - aveva dichiarato Sinisa al momento del ricovero - In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma nelle ultime analisi sono emersi dei campanelli d'allarme con il rischio che possa ripresentarsi la malattia. Devo intraprendere un percorso per giocare d'anticipo e non farlo ripartire. Questa è la vita, è fatta di salite, curve e buche improvvise". Quindi l'inizio del nuovo ciclo di cure e oggi le dimissioni.