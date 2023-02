Mihajlović, la lettera per la figlia commuove tutti: "Non sono un fidanzato ma nessun uomo ti amerà come me"

La morte di Sinisa Mihajlovi? ha colpito tutti, non solo la sua famiglia che ha dovuto affrontare un dolore grandissimo come la perdita di un marito, un padre, un figlio ma anche i suoi tantissimi fan che hanno sempre amato la sua gentilezza e il suo spirito da guerriero. Un uomo dal cuore grande che è scomparso troppo presto ma che ha lasciato su questo mondo, non solo imprese sportive ma anche tante lezioni di vita. L'ultima? Quella di cui ci ha reso partecipi sua figlia Viktorija che, nel giorno di San Valentino, ha deciso di pubblicare una vecchia lettera del papà che le ricordava quanto fosse grande l'amore di un padre per una figlia.

Un amore da celebrare non solo nel giorno degli innamorati ma tutti i giorni e un amore di cui Viktorija, adesso che suo padre non c'è più, dovrà fare a meno ma che resterà sempre nel suo cuore. Una lettera, quella di Sinisa per sua figlia, che ha stretto il cuore di tutti, una lettera dolcissima e toccante che mostra quanto sia grande l'amore un padre per una figlia.

"Anche se non sono un fidanzato, anche quello di papà è amore - scriveva Mihajlovi? qualche anno fa -. Non ci sarà mai un uomo che vi amerà totalmente e senza condizioni quanto ti amo io! Papà".

Una dedica speciale che ha commosso tutti e che Viktorjia ha pubblicato su Instagram con un commento speciale tratto dall'ultima canzone di Mr. Rain, Supereroi: "Perché siamo invincibili, vicini e ovunque andrò sarai con me".