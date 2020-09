Amore saffico a Pomeriggio 5: Mila Suarez ed Elisa De Panicis hanno una storia

Quel bacio scoccato sul red carpet del Festival di Venezia aveva lasciato intendere che c'era del tenero. E adesso c'è la conferma: tra Mila Suarez, ex dell'attore Alex Belli, ed Elisa De Panicis, ex del modello Andrea Denver, sarebbe scoccata la scintilla.

Guai a dire che la loro love story altro non sarebbe che un modo per attirare l'attenzione dei media. Le due showgirl sono pronte a scommettere che sta davvero nascendo del tenero. Deluse dagli uomini hanno riscoperto un altro tipo di legame e dalla scorsa estate fanno praticamente coppia fissa. "Sono un po’ confusa ma dopo tante delusioni dagli uomini con Mila oggi sto bene", ha dichiarato Elisa ai microfoni di Barbara d'Urso. "Abbiamo condiviso tante cose, abbiamo trascorso tutta l’estate insieme. Ci stiamo frequentando", ha fatto eco Mila.

Perché sono famose Mila Suarez ed Elisa De Panicis

Elisa De Panicis, classe 1992, è una modella e influencer italiana. Ha esordito in tv a Uomini e Donne ma il grande successo è arrivato in Spagna, con i programmi Mujeres y Hombres e Superviventes. Nel 2020 è rientrata in Italia per partecipare al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, dove ha fatto molto chiacchierare in virtù dei suoi precedenti flirt con il modello Andrea Denver e con i calciatori Cristiano Ronaldo e Theo Hernandez.

Più nota di lei al pubblico televisivo è invece Mila Suarez, classe 1988, famosa per la storia d'amore intrattenuta con l'attore e fotografo Alex Belli e per un brevissimo flirt con Fabrizio Corona. Anche per lei gli esordi sul piccolo schermo sono arrivati nel 2013 e precisamente a Uomini e Donne, dove ha corteggiato Eugenio Colombo ma senza conquistarlo, tanto che l'anno dopo era tra le tentatrici di Temptation Island.