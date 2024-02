Milano quarta al mondo per inquinamento. Miriam Leone lancia un appello

Milano è la quarta città nel mondo, dopo Delhi (India), Lahore in Pakistan e Dacca in Bangladesh, per inquinamento dell'aria da polveri sottili. A dirlo è la piattaforma svizzera IqAir, che rileva la qualità dell’aria nel mondo, che il 18 febbraio consigliava ai cittadini residenti nel capoluogo lombardo di evitare attività fisica all’aperto, di chiudere le finestre in casa, di indossare una mascherina all’aperto e di utilizzare i purificatori d’aria.

La notizia ha fatto il giro di tutti i social e in molti la stanno commentando, tra queste persone anche Miriam Leone. L'attrice, ex MIss Italia, e neo mamma ha lanciato un appello sui social affinché il sindaco Beppe Sala o il presidente della Regione Attilio Fontana prendano dei provvedimenti. "Chi può fare qualcosa risponda", ha scritto Leone taggando anche i due politici.

Sulla questione però Sala è già intervenuto affermando che quel "dato" sia "poco serio". "Sono le solite analisi estemporanee, gestite da un ente privato", ha affermato commentando la notizia. "Questo è un ente privato con nessuna titolarità. Parliamo di cose serie e questa non è una cosa seria". "Io - ha proseguito il sindaco - sono anche seccato di dover rispondere a domande su questioni che non esistono". "L'appello è a seguire i dati di Arpa e a contestare se mai le decisioni che prendiamo. Stiamo chiamando anche Regione Lombardia al tavolo perché è chiaro che Milano da sola può fare fino a un certo punto".

Seppure la piattaforma IqAir sia effettivamente un privato, dati così preoccupanti non sono né un caso isolato, né vengono riportati da un unico soggetto. L'Agenzia spaziale europea (Esa), ha redatto un report relativo al mese di gennaio 2024 in cui lancia l'allarme sulle concentrazioni di particolato su tutta la Pianura Padana.