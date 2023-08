Milena Miconi: "Mia figlia fluida, oggi non ci si innamora più del sesso"

Una vacanza a Santo Domingo con la famiglia al completo. Per Milena Miconi è stata un'estate stupenda, trascorsa con i suoi affetti più cari, lontana da tutto e tutti. "Ci siamo divertiti come non mai" racconta in un'intervista a Chi, dove parla del suo matrimonio con Mauro Graiani e delle loro due figlie, Sofia e Agnese, di 21 e 14 anni.

Con loro la showgirl ha un rapporto bellissimo, fatto di dialogo e sincerità. Nessun tabù, neanche quando si tratta di temi più spinosi, come la fluidità: "Non la vivo affatto male, anzi. Mi sono ritrovata spesso a parlarne con le mie ragazze e con i loro amici. Oggi non ci si innamora più del sesso, ma della persona, dell'emozione. Anche una delle mie figlie l'ho vista legarsi sia al mondo maschile sia a quello femminile - rivela - Finalmente non si guarda più chi e cosa sei, ma quello che trasmetti e questo l'ho imparato grazie a loro". E ancora sulle sue figlie: "Sono il sole e la luna, il giorno e la notte. Sofia ha 21 anni, mentre Agnese 14. Sono diversissime, ma allo stesso tempo sensibili ed educate. Siamo stati davvero fortunati come genitori. Non potevamo chiedere di meglio".

Il rapporto con il marito Mauro Graiani

Sposata da 18 anni con lo sceneggiatore Mauro Graiani, la loro storia d'amore è nata molto prima, sul set di un programma televisivo che vedeva lui alla regia. Si girava all'estero: "Partii con l'idea di fare un lavoro in un momento, tra l'altro, anche un po' particolare per me. Invece, come sempre, quando credi che le cose debbano andare in un modo, la vita sconvolge tutti i piani. Tornai da quell'esperienza, in Italia, con lui - ricorda - Niente di importante, credevo. O quantomeno non mi ci ero soffermata più del dovuto. Tante telefonate, poi un incontro, un altro, un altro ancora e alla quarta uscita sono rimasta incinta di Sofia". 18 anni dopo, le nozze: "Abbiamo iniziato al contrario: siamo partiti da un figlio, è seguita la convivenza, poi è arrivata Agnese e infine le nozze". La passione non si è mai spenta: "Non l'abbiamo mai persa. Negli anni l'abbiamo sempre cercata, desiderata e protetta".