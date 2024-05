Angelica, figlia di Milly Carlucci, sposa un imprenditore. La conduttrice: "Sicuramente piangerò"

A pochi giorni dal debutto del suo nuovo programma su Rai 1, L'Acchiappa talenti, in onda da venerdì 10 maggio in prima serata, Milly Carlucci si è raccontata in un'intervista a Chi. Il meccanismo della trasmissione (che vede Teo Mammucari, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Sabrina Salerno e Wanda Nara nel ruolo di capisquadra e in giuria Flavio Insinna, Francesco Facchinetti e Simona Ventura), ma anche alcuni aspetti privati di una delle conduttrici di punta della Rai sono stati i temi di un dialogo dove non è mancato un accenno alla figlia Angelica Donati che a giugno sposerà il compagno Fabio Borghese.

"Io sono una molto emotiva. Sono sensibilissima, il sangue freddo non mi appartiene, ma se sei il capo di un gruppo e sei il direttore artistico, non puoi lasciarti andare, devi dare sicurezza e tenere la barra dritta", ha affermato Milly commentando il pieno controllo sempre mostrato in tv durante le dirette di Ballando con le stelle. Un'emotività che però, in occasione delle nozze della sua primogenita (ha anche un altro figlio, Patrick, nato anche lui dall'amore per il marito Angelo Donati), non cercherà certo di contenere. "In tv non mostro mai la mia emotività, ma alle nozze di mia figlia sicuramente piangerò", ha ammesso: "Sì sono emozionata, e lì non sono in una situazione dove devo fare la leader, è il mio momento in cui posso essere emotiva". E ancora: "Quando mia figlia ha lasciato la nostra casa per andare in Inghilterra a studiare è stato un trauma, ho passato settimane di lutto, mi mancava la terra sotto i piedi" ha ricordato: "Ora è un momento totalmente gioioso, perché vuol dire che ha trovato la persona giusta, che la sua vita prende una forma diversa e che formerà una famiglia. Ma il pensiero che la tua bambina affronti la vita ti sconvolge, anche se sono tutti sicuri che quello più commosso sarà mio marito! Staremo a vedere".

Chi è Fabio Borghese, il principe che sposerà Angelica Donati

Angelica Donati, 38 anni, è una imprenditrice e manager, dal 2021 è presidente di Ance Giovani e nominata nel consiglio d'amministrazione di Terna, la società operatrice delle reti di trasmissione dell'energia elettrica. A giugno sposerà Fabio Borghese, 58 anni, erede della dinastia di Papa Paolo V, impegnato nel settore dell'ospitalità di lusso e lifestyle nonché socio e consigliere di un resort. È stato sposato con Jacaranda Falck Caracciolo, nipote di Marella Caracciolo Agnelli, e dal loro matrimonio sono nati tre figli, Alessandro, Sofia e India. La relazione tra Angelica e Fabio è nata due anni fa, ma solo lo scorso febbraio ha attirato l'attenzione dei paparazzi che li hanno fotografati mentre passeggiano per le strade di Roma dopo le voci (riportate da Dagospia) che hanno annunciato le imminenti nozze.

