Milly Carlucci sui rapporti con Maria De Filippi: "Rivalità tra due aziende"

Come ogni stagione televisiva che si rispetti, anche questa appena iniziata vedrà confronti importanti tra protagonisti importanti della tv italiana. Tra loro Milly Carlucci e Maria De Filippi, chiamate a contendersi la prima serata del sabato con i loro programmi punte di diamante dei palinsesti di Rai e Mediaset, Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Proprio per la simultaneità delle loro presenze, l'una su Rai1 e l'altra su Canale 5, restituita con le percentuali di share all'indomani delle messe in onda, spesso si parla di rivalità tra le due professioniste, concetto che Milly Carlucci ha tenuto a smentire categoricamente nell'ultima intervista a Rolling Stones: "In realtà la rivalità è quella di due aziende che mettono in onda i rispettivi show il sabato sera. La stampa si diverte a mettere due donne in competizione tipo Eva contro Eva. In realtà ci stimiamo tantissimo" ha affermato la conduttrice, accennando così alla scelta di Rai e Mediaset di rendere competitor i rispettivi programmi.

Con Maria De Filippi, dunque, i rapporti sono cordiali e non sono mancate le occasioni di contatti diretti. "Ci siamo sentite più volte. C’è un rapporto di stima e cordialità. Lei è stata una donna che ha rotto il ghiaccio per quel che riguarda il ruolo femminile: è anche produttore, ed è riuscita a ottenere la parità totale".

I rapporti con Raimondo Todaro

Nella squadra di Maria De Filippi è passato Raimondo Todaro, storico ballerino di Ballando con le stelle. Nel momento dell'addio non mancarono le polemiche per le modalità dell'addio, ma oggi Milly Carlucci assicura di non conservare alcun rancore: "Non c’è da chiarire. Ci siamo sentiti all’epoca e basta" ha spiegato parlando dell'attuale insegnante di ballo di Amici, "Se ci dovessimo incontrare ci abbracceremo, perché amo tutte le persone passate per questo programma. Gli voglio bene, è un bravo ragazzo. Anche se non ci siamo sentiti non c’è alcun attrito".