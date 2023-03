Milly Carlucci, la telefonata a Maria De Filippi prima dei funerali di Costanzo

Il sabato sera è tornata la sfida tra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Il Cantante Mascherato su Rai 1 e Amici su Canale 5 si stanno già dando del filo da torcere e le voci su una presunta rivalità tra le due signore della tv si sono riaccese. A spegnerle, però, ci pensa la stessa Carlucci, che assicura come i rapporti tra loro siano ottimi.

Milly e Maria si stimano molto e sono legate anche da un bell'affetto. La conduttrice di Ballando con le stelle ha dimostrato grande vicinanza alla collega dopo la morte di Maurizio Costanzo: "Ci siamo sentite privatamente prima dei funerali di Maurizio - ha fatto sapere Carlucci a SuperGuida Tv - Non c'è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi. Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby".

Nessuna rivalità tra loro, dunque, anzi, Milly Carlucci ci ha tenuto a precisare: "Io stimo molto la De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suo programmi ma anche un capo di produzione. Ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista".