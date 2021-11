Milly Carlucci, le (rarissime) dichiarazioni sul marito Angelo Donati

Trentasei anni di matrimonio e due figli. Milly Carlucci e Angelo Donati formano una coppia inossidabile. Il segreto di un legame così forte sta anche nella grande discrezione che la conduttrice ha sempre mantenuto sulla sua vita privata, lasciando la famiglia al di fuori del suo lavoro.

Lo ribadisce ai microfoni dei Lunatici, su Rai Radio2, dove rilascia delle rarissime dichiarazioni sul marito: "Sono una persona che ha scelto da subito, appena mi sono sposata con Angelo, di tenere separate le due vite. Quella pubblica e quella privata. Mio marito è un grande fan del mio lavoro - racconta - Però lui poi fa l'ingegnere, la famiglia fa un'altra cosa. Non ho giocato al grande gioco del gossip, che è strumentale nel nostro lavoro per avere visibilità. Me ne sono tenuta fuori". Milly parla anche di un suo lato inedito: "L'ultima volta che mi sono commossa? Mi commuovo facilmente. Anche in trasmissione. Cosa mi fa ridere? Per fortuna ho un gruppo di autori dediti all'arte della battuta".

"I miei volevano farmi fare il magistrato"

Ha sempre sognato il mondo dello spettacolo, anche se da giovanissima non era proprio nei suoi programmi. O meglio, in quelli dei genitori: "I miei volevano farmi fare il magistrato, al limite l'architetto. Mai mi avrebbero voluto nel mondo dello spettacolo". Poi parla anche della sua carriera: "Ci sono stati alti e bassi. Ho rischiato di essere un architetto, prima di fare architettura i miei mi avrebbero voluto a giurisprudenza per fare il magistrato. Ma io non mi sentivo tagliata, non avevo quella passione. Architettura invece mi sembrava abbastanza appassionante in base alle mie propensioni. Poi mi è capitato invece di iniziare questo lavoro con Arbore - ricorda - Quando ebbi questa occasione iniziai a risparmiare per andare a studiare in America, prepararmi, e avere un background anche per questa professione. Io non credo che ci si possa improvvisare. Nemmeno in questo lavoro. I miei non mi hanno mai detto esplicitamente che ho fatto bene. Mio padre si è commosso quando mi hanno nominato prima Cavaliere della Repubblica e poi Commendatore".

Le polemiche a Ballando con le stelle

Sulle polemiche nate a Ballando con le stelle, dal caso Mietta al ritiro di Al Bano, Milly Carlucci non ha dubbi: "E' bellissimo avere dopo 15 anni di vita un riscontro social di questa dimensione. I nostri starnuti diventano tempeste, questo vuol dire che siamo davvero sulla cresta dell'onda dopo quindici stagioni - spiega - Nel caso di Al Bano è stato tutto uno svarione, il casus belli di quel famoso concerto non esisteva, è stato rimandato nel 2022. Ma a parte questo, alcuni nostri concorrenti continuano a fare la loro vita durante la settimana e vengono anche ad allenarsi. Federico Fashion Style ad esempio mica ha chiuso i suoi saloni. Lui gira tutta l'Italia e poi viene ad allenarsi. Non possiamo bloccare la vita delle persone - conclude Milly - a meno che non mettiamo dei cachet talmente esorbitanti che gli dici che si mettono in modalità fermo e noi copriamo tutte le spese. Ma questo vi assicuro che non lo possiamo fare".