Milly Carlucci avrà un "compito speciale" nel matrimonio di Simona Ventura: ecco quale

Nel giorno del matrimonio si vogliono avere attorno a sé gli amici più cari. Ed è per questo motivo che Simona Ventura, in procinto di sposare il compagno Giovanni Terzi il prossimo 6 luglio, ha deciso che Milly Carlucci avrà un ruolo speciale in un'occasione così importante. Entrambe conduttrici, negli ultimi anni Simona e Milly avrebbero tessuto un rapporto speciale, tanto che Ventura le avrebbe chiesto di essere la sua testimone. Perché questa scelta? Dietro c'è un motivo molto particolare.

Perché Simona ha scelto Milly: il motivo

Milly Carlucci sarà la testimone di nozze al matrimonio di Ventura e Terzi, previsto il prossimo 6 luglio 2024 al Grand Hotel di Rimini. "Ho scelto Milly Carlucci che mi è stata vicina e mi ha dato grandi opportunità" ha spiegato la conduttrice torinese in queste ore. "Siamo diventate amiche, confidenti, ha capito i miei momenti difficili e, visto che la proposta di matrimonio è avvenuta a Ballando con le stelle e Milly ne è stata la prima testimone, mi piaceva che lo fosse anche a Rimini".

Per lo sposo invece ci sarà Marco Di Terlizzi, "il mio miglior amico" spiega Giovanni, "la persona che da quasi 30 anni, insieme con il professor Frigiola, ha costituito l’associazione ‘Bambini cardiopatici nel mondo’, alla quale io e Simona siamo legatissimi".

Tutti gli invitati famosi

Ma questi sono solo due nomi celebri che accompagneranno la coppia nel grande giorno. Tra gli ospiti anche Eleonora Daniele, Alba Parietti, Paola Barale, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli". Ma la selezione come è avvenuta? "Per decidere gli invitati ci siamo dati un metodo" ha confidato Ventura "Abbiamo riunito le nostre rubriche telefoniche ed erano 9800 nomi. Poi, considerando che alcuni amici erano comuni, siamo scesi a seimila. Abbiamo deciso di fare un'unica festa che parte a Milano e prosegue a Rimini: c'è un filo rosso dato dalle sculture luminose di Marco Lodola, dai video wall di Sergio Pappalettera. Il racconto è una festa unica, a Rimini ci sarà il momento della celebrazione della promessa di matrimonio che sarà riservata, poi proseguiremo con una cena e un party".