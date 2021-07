Milly Carlucci rompe il silenzio: ecco cos'è successo con Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha annunciato, tramite social, l'abbandono del programma Ballando con le Stelle e in molti stavano aspettando una replica, o anche solo l'opinione, di Milly Carlucci. La presentatrice Rai, che da anni conduce con successo la trasmissione, ha collaborato con Todaro fin dagli inizi, quando lui aveva solo 18 anni, e si è detta dispiaciuta di come siano andate le cose.

Dopo la partecipazione di Todaro, come esperto esterno, ad Amici alcuni avevano iniziato a pensare che il professionista avrebbe potuto cambiare palco, ma nulla di ufficiale era ancora stato detto.

Milly Carlucci e la decisione di Todaro

Quella comparsata ad Amici era stata "approvata" da Milly e quindi in molti si sono immaginati che sapesse da tempo della decisione del ballerino, ma è proprio lei sui social a smentire quest'idea.

“Da stamattina sono assalita da messaggi riguardanti Raimondo Todaro e la sua decisione di abbandonare Ballando con le Stelle. Che Raimondo fosse in trattativa con un’altra produzione lo so da circa un mese. Perché nel nostro mondo le voci circolano molto velocemente. Ieri ho avuto una sua telefonata in cui mi diceva di voler lasciare Ballando. Ho replicato che prima di prendere una decisione definitiva così importante sarebbe stato carino vedersi e guardarsi negli occhi. Perché è così che fanno gli amici dopo ben 15 anni di vita insieme. Stamattina però con un po’ di delusione ho visto invece il suo post”.

Il messaggio poi continua ricordando tutte le esperienze di Todaro in Rai e poi si conclude con un augurio: "Rai1, Ballandi, i miei autori ed io abbiamo la massima stima di Raimondo e abbiamo sempre creduto in lui, è diventato un volto della rete, ha fatto fiction, programmi vari oltre ai miei, e con il Mascherato è diventato anche coreografo, una storia importante e non scontata. Con questa esperienza nel suo bagaglio siamo certi che anche nella nuova avventura si farò valere come sempre. Non posso che augurargli tutto il bene del mondo".

Raimondo Todaro ad Amici

Ad affermare che il professionista sia in trattative con un'altra produzione è la stessa Carlucci ad affermarlo, viene spontaneo pensare che la produzione in questione sia quella di Amici di Maria De Filippi. Vista la riconferma come insegnante di Lorella Cuccarini è forse possibile che i due "ex Rai" siano di nuovo colleghi. Per informazioni più precise dovremo aspettare qualche altra settimana.