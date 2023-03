Milly Carlucci parla del rapporto con Selvaggia Lucarelli dopo "Ballando con le stelle"

Milly Carlucci è tornata protagonista della prima serata di Rai1 dopo l'ultima movimentata edizione di Ballando con le stelle. In questo periodo la conduttrice è al timone del Cantante Mascherato, esperienza di cui ha parlato in un'intervista dove anche il tema delle polemiche sorte nella giuria del dance show è stato tra gli argomenti affrontati.

Finito Ballando, Selvaggia Lucarelli non aveva taciuto sulla possibilità di mettere un punto al suo ruolo di giudice alla luce delle situazioni che l'avevano vista protagonista: "Non lo so (se ci sarò)" disse qualche giorno dopo la fine di Ballando al Corriere della Sera, "Siamo rimasti d’accordo che ci sentiremo a gennaio. E comunque io non ho mai avuto contratti vincolanti per più di un anno a Ballando, rinnovati talvolta alla vigilia del debutto. Per vigilia intendo il giorno prima". Adesso, intervistata da Superguidatv, Milly Carlucci ha parlato dei suoi attuali rapporti con la giornalista giurata del suo programma e ha chiaramente espresso il suo parere in merito ai dissapori che si sono consumati durante le puntate del programma.

"Se ho avuto modo di parlare con Selvaggia dopo che ha detto di essere delusa? Ci siamo scambiate dei messaggi alla fine di Ballando con le stelle. Tra noi non c’è bisogno di chiarire nulla" ha spiegato la conduttrice: "Siamo persone adulte che lavorano assieme e che possono essere d’accordo così come non esserlo su alcune cose ma questo è indipendente dalla stima reciproca. La giuria di Ballando con le stelle è nata da una scelta autoriale. Sono stati tutti scelti e voluti. So che è divertente raccontare di presunte faide e dissapori ma la realtà è un’altra. Ancora non sto lavorando sulla nuova edizione di Ballando con le stelle ma posso dire che non ci sono inimicizie nei confronti di nessuno".

La "sfida" con Maria De Filippi

Milly Carlucci ha anche parlato della sua contrapposizione con Maria De Filippi conduttrice di Amici nella prima serata del sabato. Ma per quanto si parli di rivalità professionale, tra le due donne non esiste alcun antagonismo.

"Non c’è nessuna rivalità ma solo il fatto che le aziende decidano di mettere contro due programmi" ha ribadito: "Il fatto che si sia creata questa contrapposizione è un fatto italiano perché al pubblico piace il derby. Alla fine tutto questo giova ai programmi perché gli dà maggiore visibilità. Io stimo molto Maria De Filippi perché è quella che si è spesa più di tutti per la causa delle donne in televisione. Lei ha dimostrato che una donna può essere non solo conduttrice e autrice dei suoi programmi ma anche un capo produzione. Lei ha completato il cerchio dei ruoli che normalmente erano appannaggio solo dei colleghi uomini. È una grandissima professionista".