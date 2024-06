Milo Infante: "Dalla Rai nessun riconoscimento per il mio lavoro. Non sono stato un bravo ragazzo"

Milo Infante è una certezza per la Rai. Il suo lavoro dà così ottimi risultati, i dati parlano chiaro, ma nessuno glielo riconosce ufficialmente. Il suo Ore14 e Viva Rai2! di Fiorello sono stati i programmi di Rai2 campioni di ascolti, ma a differenza di quello di Rosario il suo talk sulla cronaca non è così osannato.

Il successo non riconosciuto dai vertici Rai

In merito al successo ha dichiarato: "Se avessi dovuto scommetterci un centesimo quando ho iniziato, quattro anni fa, non l’avrei fatto. Anche perché arriviamo dalle rubriche del tg, non abbiamo il trenta per cento di traino. Eppure, lo share sale dal 5 all’8, al 9 per cento, e siamo più visti anche del programma che ci segue: vuol dire che la gente si sintonizza proprio per vedere noi".

"Siamo il programma più inosservato nella storia della tv: mai visto un comunicato sugli ascolti record, mai stati citati in una conferenza stampa. Poi, il direttore Paolo Corsini, quando lo sento, mi dice: 'Non ti chiamo perché non mi dai problemi'". "Ma se un pezzo della Rai ci ignora - ha aggiunto Infante al Corriere della Sera - la considerazione del Tgr ci consente di arrivare sulle notizie fra i primi. Questo è uno dei motivi del nostro successo, un altro è l’alchimia fra il pubblico e i nostri ospiti, che non rispondono a domande a piacere, ma apportano informazioni, esperienze, elementi di verità. Piace anche che non abbiamo paura di prendere posizione e siamo sempre contro le ingiustizie".

In merito alla polemica che lui e il suo talk porterebbero voti alla destra è chiaro: "Questa tv porta voti alla destra solo se è al potere la sinistra. Se la premier è Giorgia Meloni e la tv sottolinea un problema di ordine pubblico, non credo che al governo siano contenti".

"Mio padre era anzitutto una brava persona. Scriveva di terrorismo, faceva grandi inchieste e, per quello che so, non ha mai scritto il falso. Da direttore dell’Alto Adige, era arrivato alla Notte, a Milano, ricominciando da capo, perché in Trentino era stato truffato da un amico che gli aveva fatto perdere i suoi risparmi", ha ricordato il giornalista che ha poi seguito le orme paterne. Tra le storie che più spesso raccontava c'era quella riguardate un suo amico che gli chiese di essere presentato al direttore Fra i suoi tanti racconti, c’è quello su un amico che gli chiede di essere presentato al direttore Nino Nutrizio, direttore de La Notte. Lui lo fece, "Il direttore assume l’amico, che poi gli parla male di mio padre. Al che, Nutrizio restituisce il biglietto a papà, dicendo: riponete maggiore attenzione alle persone di cui vi circondate. In quest’episodio, ci sono tanto di Nutrizio e tanto dell’ingenuità di mio padre". E questo racconto ben si lega alla sua di storia e forse all'ingenuità del padre. "Ho avuto amici che, quando ho fatto causa alla Rai per demansionamento, hanno testimoniato il falso contro di me", ha dichiarato.

E in merito alla prima serata che avrebbe rifiutato ci tiene a chiarire: "Non è esattamente così: per farne funzionare una di cronaca partendo da zero, dovresti tenere, almeno per un anno, anche la striscia quotidiana utile a lanciarla e sostenerla e non era quello che mi era stato prospettato".

Le cause con la Rai

Contro la Rai Infante ha vinto quattro cause e conferma: "La politica non c'entra". E così ha ricordato: "Siamo a cavallo tra il Berlusconi IV e il governo Monti e, in Rai, era una fase di transizione folle. Io facevo L’Italia sul due e c’era un vicedirettore che faceva liste di proscrizione infinite degli ospiti, da don Mazzi a tutti i giornalisti del Giornale. Gli chiesi di motivare i veti, mi ritrovai a timbrare il cartellino senza niente da fare". Non poteva, e non voleva, rinunciare agli ospiti che voleva intervistare: "Già da ragazzino, se partiva una rissa, intervenivo dalla parte di chi era preso di mira".

In Rai arrivò perché fu chiamato dal direttore Antonio Marano. "Cercavano un volto del Nord da affiancare a Monica Leofreddi. Ero appena diventato direttore di Antenna 3 e non volli mettere in difficoltà il mio editore dimettendomi. La seconda volta, Marano mi fa: 'Questa è l’ultima chiamata'. Sono passato da essere il direttore di un’emittente lombarda, fresco vincitore dell’Ambrogino d’oro, a fare l’apprendista della tv nazionale: all’inizio, stavo accanto a Monica e facevo una domanda ogni tanto. Ero passato da Tonino Di Pietro il magistrato ad Antonino Di Pietro il dermatologo, tutto un mondo che non conoscevo".

Il giornalismo come vocazione

La curiosità giornalistica "è un istinto che ho sempre avuto. Ancora oggi, a 56 anni, se sento la sirena della polizia, cerco di capire che succede e non riesco ad accontentarmi della prima risposta. Prenda il caso di Denise Pipitone". "Qualcuno dice che sono ossessionato da quel caso, ma per me è un dovere arrivare alla verità e fare qualcosa per avere giustizia. Io provo dolore per i suoi genitori, come per tutti i familiari delle vittime. Invidio i colleghi che scrivono il pezzo e passano ad altro", ha aggiunto.

E proprio "in nome della libertà di stampa" andrà a processo per la querela che si è preso dai pm di Marsala. "Il Pm ha chiesto l’archiviazione, ma il Gip ha disposto l’imputazione coatta" e quindi andrà in tribunale.

Il rapporto con la moglie, Sara Venturi. Infante: "I miei genitori sono morti prima che potessi ripagarli"

Nel 2006 si è sposato con Sara Venturi, avvocato penalista che nel 1998 è stata Miss Padania e lui era nella giuria che la decretò vincitrice. Fu un puro caso: "Avevo accompagnato il direttore Daniele Vimercati, di cui ero vice a Telelombardia. Comunque, con Sara ci siamo ritrovati e frequentati solo anni dopo". "Cerco di essere un marito che, come ha detto don Mazzi quando ci ha sposati, rinnova il matrimonio ogni giorno". Nella quotidianità "Cucino, faccio la spesa, e il sabato e la domenica pulisco di fino la casa, arrabbiandomi perché non la trovo mai pulita come vorrei".

Poi parole di stima e amore nei confronti della moglie: "Sara è la roccia su cui si infrange l’onda: sa che mi arrabbio per dieci secondi e all’undicesimo me ne sono dimenticato".

Il suo volto rassicurante piace a tutti in tv, ma guardando indietro ha difficoltà a considerarsi un bravo ragazzo: "Ho dato dispiaceri ai miei genitori. Quando stavamo in affitto in 60 metri quadrati, doveva venire un compagno di liceo e dissi: 'Mi vergogno di questa casa'. Lo sguardo di mia madre me lo porto dentro". "I miei fecero un mutuo carissimo per 75 metri lì accanto e sono mancati prima che potessi ripagarli dei loro sacrifici - ha ricordato Milo - Non sono stato un bravo ragazzo, ma penso di essere una persona onesta. Se mi chiede cosa vorrei che gli altri pensassero di me, vorrei che fosse quello che penso io di mio padre: era un brav’uomo".