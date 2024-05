Mina vive in una città italiana, la rivelazione del conduttore: "Va beh, ormai l'ho detto"

Il mistero che avvolge la figura di Mina fa sì che qualsiasi notizia esca sul suo conto faccia subito scalpore. Basta molto poco affinché le indiscrezioni circolino e diventino virali, come è capitato all'ultima dichiarazione del conduttore Umberto Broccoli, che ha raccontato un dettaglio della vita privata della cantante, ormai lontana dalle scene da decenni.

Sebbene infatti fino ad oggi tutti abbiamo saputo che Mina si è trasferita a Lugano, in Svizzera, ormai molto tempo fa, oggi emerge un nuovo retroscena. A rivelarlo è Broccoli durante l'ultima puntata de "La volta buona", il talk show pomeridiano di Rai Uno condotto da Caterina Balivo. Ad un certo punto della puntata di oggi si è accennato infatti all'artista 84nne. "Mi è capitato di frequentarla sia a Milano, sia in Svizzera", ha svelato la conduttrice Susanna Messaggio, a cui ha fatto eco Broccoli: "Ma vive anche in parte in Toscana, questo però si può dire fino a un certo punto, oramai l’ho detto in diretta, pazienza…". Stupore in studio.

Ma esattamente in quale zona della Toscana? Con precisione non è dato sapere. Quel che è certo è che Mina è legata alla Versilia, zona in cui peraltro sono state scattate alcune delle ultime foto che la riguardano. L'unico collegamento della cantante con la Toscana risulta essere forse la nascita della bisnipote, avvenuto proprio in Versilia, in provincia di Lucca, ormai sei anni fa, ovvero nel 2018.