"Ti vediamo in strada, vogliono la tua testa". Le terribili minacce a Cristina Tomasini, fidanzata di Francesco Oppini

Dove può arrivare la follia degli hater? Alle minacce subite in questi giorni da Cristina Tomasini, compagna di Francesco Oppini, figlio di Alba Parietti. La donna sta ricevendo messaggi inquietanti su Instagram da parte di chi non approva il suo amore con l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. "Ti vediamo sia in strada e molti vogliono la tua testa", si legge in un direct che Cristina si è ritrovata nella sua casella di posta e poi condiviso pubblicamente per sensibilizzare i fan sulla questione.

Le minacce a Cristina Tomasini

"In questi giorni ho letto di tutto sulla mia persona - scrive Tomassini, nuora di Alba - non ho mai battuto ciglio anche sulle cattiverie più pesanti. Però mai avrei pensato di arrivare a leggere queste parole". Quindi condivide lo screenshot del messaggio ricevuto: "Cristina che handicap che sei. Stai con Francesco che è andato con Tommaso Zorzi al Gf Vip e nei camerini del GF Vip è stato anche con Elisabetta Gregoraci. Sei hai in mente di sposare Francesco Oppini devi aspettare che la madre crepi. Finché la Parietti è in vita scordati di sposarlo. Fai attenzione che sei sotto controllo. Ti vediamo sia in strada e nella tua tipa dove vivi. Molti vogliono la tua testa. Sei stata avvertita".

La storia tra Cristina Tomasini e Francesco Oppini

La storia di Francesco Oppini e Cristina Tomassini, legati da alcuni anni, è salita alla ribalta della cronaca rosa dopo la partecipazione di quest'ultimo al Grande Fratello Vip, nel corso dell'ultima edizione condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini. E' stato proprio per amore della ragazza che il concorrente ha deciso di ritirarsi dalla trasmissione prima della sua naturale conclusione, perché amareggiato dall'idea di non poter passare il Natale in coppia.

Cristina, inoltre, si è sempre mostrata comprensiva nei confronti di Tommaso Zorzi, vincitore del programma che nelle scorse settimane ha rivelato di essersi preso una bella cotta per Oppini: non è stata animata da alcuna gelosia nei confronti dell'influencer milanese, perché certa dell'amore della sua metà. Eppure la sua cordialità sembra proprio non averla ripagata.