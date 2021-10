Miriam Leone dice di non capire "la gente che la vede bella"

Tra le attrici più talentuose e più belle del mondo dello spettacolo, Miriam Leone torna a parlare del suo rapporto con la bellezza. Lo fa nell'ultima rilasciata in occasione del lancio del film Marylin ha gli occhi neri di Simone Godano, al cinema dal 14 ottobre, e subito dopo il matrimonio col neo sposo Paolo Carullo, di professione imprenditore e performer.

"La gente mi vede bella e non capisco"

A proposito dell'aspetto fisico, in particolare, l'attrice ci tiene a ricordare alcuni episodi vissuti da bambina, quando alcuni compagni la prendevano in giro per le sopracciglia folte. "Al liceo mi dicevano che ero Elio delle Storie Tese - ricorda al Corriere della Sera - Oggi è divertente perché ho un’età. Ma perché me la dovrei prendere se sui social mi insulta, per dire, Giuseppino88? La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Le cose cambiano nei giovanissimi, vedo un’accettazione importante della diversità. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia".

Persino a Miriam Leone, ex Miss Italia, capita di litigare col proprio corpo? Pare proprio di sì. "La gente mi vede bella e non riesco a capire - prosegue ancora - Non sono mai contenta del mio aspetto. Ma in questo film, io che non mi rivedo mai, mi sono emozionata a rivedere i cambi di registro in una stessa scena".

Parole che suonano inaspettate se si pensa che l'artista siciliana è considerata un vero e proprio sex symbol per il cinema italiano.

Il cambio di look

Proprio nei giorni scorsi Leone ha cambiato nuovamente look. Dopo mesi in rosso, ha dato una svolta alla sua chioma con un biondo (quasi) platino. "Oops, I did it again...", ha scritto su Instagram l'artista siciliana dopo essersi tinta i capelli. Un colpo di testa che i follower hanno apprezzato con cinquantamila like in mezz'ora. Perché "La gente mi vede bella e io non riesco a capire", cit.