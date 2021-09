Miriam Leone cambia look, eccola bionda platino dopo le nozze: le foto

"Oops, I did it again...". A pochi giorni dal matrimonio celebrato con Paolo Carullo, Miriam Leone stupisce i fan con un nuovo look: l'attrice siciliana tinge i capelli biondo platino. Via la chioma rossa con cui ha pronunciato il fatidico "sì", benvenuto long bob dai toni accesi. Un colpo di testa che piace ai follower, che premiano la scelta con circa cinquantamila like in appena mezz'ora.

Il nuovo look

Non è chiaro se il nuovo look di Miriam sia dettato da nuove esigenze di copione. La rinnovata chioma è stata sfoggiata in occasione della presentazione del film Marylin ha occhi neri, in uscita il 14 ottobre al fianco di Stefano Accorsi. Tra i tanti complimenti ed alcuni commenti perplessi, l'occhio cade su quanto scritto da Luca Vezil, fidanzato di Valentina Ferragni, evidentemente amante dall'ex Miss: "Stavo contando le striscioline dello sfondo dietro, tu quante ne conti?", scherza con un amico.

Il matrimonio di Miriam e il regalo per il marito

Ma Valentina ha ben poco da temere. Il cuore di Miriam è ormai occupato. La 36enne e il compagno Paolo Carullo si sono sposati proprio lo scorso 19 settembre a Scicli, in Sicilia, al Santuario di Santa Maria La Nova, nel centro del paese. Lui, laureato in Economia e Finanza a Milano, è poco noto al mondo dello spettacolo: un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore, è legato a Miriam da due anni circa.

Ed è solamente di questa mattina la rivelazione di un regalo che lei gli ha voluto fare pubblicamente: un video che immortala i momenti precedenti al fatidico sì come in un emozionante film. “Questo video è un regalo… per me, per noi, per te. Ho chiesto di realizzarlo cosicché anche tu potessi vedere la mia preparazione”, ha scritto su Instagram.

Marylin ha gli occhi neri, cosa c'è da sapere sul film

Per chi vorrà invece vedere Miriam al cinema (e per chi vorrà rivederla con la chioma rossa), basta aspettare metà ottobre, appunto. Il film Marylina ha gli occhi neri, il cui titolo forse a qualcuno ricorderà la fiction anni '80 Felipe ha gli occhi azzurri, uscirà al cinema distribuito da 01 Distribution da giovedì 14 ottobre e promette di emozionare e commuovere gli spettatori."Lui non sa mentire, lei sa solo mentire. Una coppia improbabile alle prese con un progetto impossibile", recita la trama.

In basso, le foto di Miriam Leone bionda