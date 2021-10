Miriam Leone, le terribili immagini da Catania: "Mi si stringe il cuore per la mia città"

Il maltempo in Sicilia sta mettendo in ginocchio la città di Catania e tutta la provincia. A Gravina la situazione più drammatica, dove un uomo di 53 anni è morto, annegato nel fiume creato dal nubifragio.

Le immagini che circolano sui social sono spaventose: strade come torrenti in piena, con l'acqua che trascina via ogni cosa. Un video spunta anche sul profilo Instagram di Miriam Leone, che manifesta tutta la sua vicinanza ai concittadini: "Mi si stringe il cuore a vedere e ricevere queste immagini da Catania, la mia città, che si trova in un momento di emergenza - scrive l'attrice - Mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il proprio prossimo. Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime". Poi l'appello: "Vorremmo sapere se e come possiamo aiutare. Intanto esprimo vicinanza alla mia amata città".

Miriam Leone, che ormai da anni vive a Roma, torna spesso in Sicilia, dove proprio poche settimane fa si è sposata con il compagno Paolo Carullo.

Il video pubblicato su Instagram da Miriam Leone