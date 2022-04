Miriam Leone si festeggia sui social con un'inedita foto di compleanno

Il nome di Miriam Leone circola sui social dalle prime ore di oggi, giovedì 14 aprile. Il motivo è il compleanno dell'attrice siciliana, festeggiata da migliaia di fan che le stanno dedicando un pensiero per i suoi 37 anni.

Per l'interprete di film di successo come Diabolik, Marilyn ha gli occhi neri, Corro da te - sono per citare i più recenti - questo è un periodo pieno di successi, professionali, ma anche privati: lo scorso settembre, infatti, ha coronato il suo amore per il compagno Paolo Carullo sposato con una cerimonia da fiaba a Scicli, in provincia di Catania, al centro dei romantici pensieri spesso condivisi con i follower. E anche oggi, in occasione della sua festa, Miriam ha voluto regalare a chi su Instagram la segue con tanto affetto un ricordo inedito del passato che la mostra piccolissima davanti alla sua prima candelina.

"Il mio primo compleanno, la mia prima candelina (azzurra… nella mia famiglia eravamo già avanti!), il vestito confezionato su misura dalla zia Gianna, sarta dalle mani d’oro (il mio primo custom made!), quella manina coraggiosa, la dolcezza e la forza di questa foto per condividere con voi questa giornata di festa e ringraziarvi per gli auguri che mi stata facendo", si legge a corredo dello scatto inedito: "Mi sento grata e piena d’amore, dentro e fuori, intorno e accanto. Anni magici, grazie di esserci".

Da Laura Chiatti a Levante, da Filippa Lagerback ad Ambra Angiolini che scrive "Bella già dalle ecografie della tua mamma!", tantissimi sono i commenti alla dolcissima immagine che in pochi minuti ha raggiunto più di 13mila like.