Miriam Leone pubblica le foto della festa di nozze: i dettagli (preziosissimi) del secondo abito

Miriam Leone è raggiante. A tre giorni dal suo matrimonio con il compagno Paolo Carullo, l’attrice siciliana continua a condividere con i follower l’entusiasmo per il coronamento del suo sogno d’amore, documentato dalle foto che stanno rendendo Instagram un emozionante album di nozze virtuale.

I sorrisi durante il rito celebrato al Santuario di Santa Maria La Nova, a Scicli, il bacio allo sposo subito dopo il sì, i momenti più intensi che hanno preceduto e seguito le nozze, sono già stati immortalati negli scatti diffusi dalla neosposa, ora arricchiti da nuove immagini che completano il racconto sui dettagli del secondo, favoloso abito.

Miriam Leone, infatti, ha tenuto a spiegare come ogni particolare del vestito di nozze indossato in chiesa fosse stato pensato quale emblema di un significato importante: "Desideravo che il mio abito avesse il velo e che il motivo del ricamo fossero le spighe di grano, bellissimo simbolo, lo sognavo e disegnavo nella mia testa fantasticando", ha scritto la 36enne catanese a corredo delle foto delle prove dell’abito nell’atelier di Dior, maison che ha permesso di far diventare realtà ogni sua romantica fantasia. Ma la splendida creazione interamente ricamata a mano non è stata l’unica indossata nel suo giorno: Miriam Leone, infatti, in occasione del party successivo al rito che si è svolto nel Castello di Donna Fugata, in provincia di Ragusa, ha sfoggiato un secondo vestito, sempre realizzato dalla maestria dei ricamatori di Dior. "Un abito con gonna a ruota un po’ classico anni ‘50 con ricamo di mughetto (fiore legato alla sposa) e spighe di grano (stesso motivo dell’abito della Chiesa)", ha spiegato la sposa, resa ancora più bella da una corona indossata come cerchietto e da uno coprispalle: "Uno 'sciallitto' in omaggio alle nostre nonne siciliane che ne avevano sempre uno poggiato sulle spalle nelle sere umide d’inverno", ha scritto ancora a corredo della rassegna di scatti che colgono le espressioni più belle durante una festa da ricordare per sempre.