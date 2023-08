Miriam Leone incinta, le foto della dolce attesa al mare incantano i follower

Miriam Leone si gode gli scampoli di un'estate davvero speciale. Lo fa in Sicilia, sua terra d'origine, scenario perfetto per vivere pienamente le emozioni della sua prima gravidanza insieme al marito Paolo Carullo. Il mare sullo sfondo, lei che lo osserva da lontano accarezzandosi la pancia fasciata da un costume da bagno intero, il primo piano della sua merenda preferita, pane e olio, come ricordo dei sapori semplici di un passato che ritorna: queste le immagini scelte dall'attrice per essere condivise in questa ultima domenica d'agosto con i follower, incantati dalla bellezza e dall'autenticità della futura mamma che non esita a rispondere con emojy affettuosi a chi le augura il meglio.

Paolo Carullo, riservatissimo musicista e manager sposato due anni fa, non compare direttamente negli scatti, ma la sua presenza è stata rilevata dal dettaglio mostrato in un post di qualche giorno fa: la sua mano che accarezza quella della moglie davanti all'incantevole panorama di Taormina. "Oggi mi sento una nuova me. E, in quest'inizio di gestazione, sto nascendo anche io" ha confidato Miriam confermando la gravidanza. Un periodo pieno di emozioni che l'attrice ama anche condividere sui social attraverso gli scatti che più la rappresentano.