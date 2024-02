Miriam Leone senza trucco, il follower: "Da quando sei mamma non sembri la stessa". Lei risponde

"Essential, 7.20 del mattino. E sentirmi una donna nuova", così Miriam Leone si mostra su Instagram, in modo "essenziale", appunto, appena sveglia e senza un filo di trucco. Non è la prima volta che l'attrice pubblica una sua foto in versione acqua e sapone, e spesso non mancano commenti provocatori.

Dopo l'ultimo scatto un follower ha tirato in ballo la maternità: "Mi dispiace - si legge - ma devo dirti che pur avendo e portando con te la tua straordinaria bellezza, non sembri la stessa persona. È duro il compito di genitore, vero?". A prendere le sue parti, rispondendo per le rime, decine di fan, ma poco dopo è proprio lei a replicare: "Io sono felicissima di essere e non essere la stessa persona. E le notti insonni con il mio bambino sono il dono d'amore più incredibile che potesse nascere da me, dal mio cuore. Mostrarmi senza filtri e senza trucco appena sveglia mi fa sentire libera e può comunicare e ispirare forza ad altre persone in momenti delicati o di stanchezza. Non dispiacerti per me, non sono mai stata più felice di così".

Miriam Leone è diventata mamma, per la prima volta, lo scorso dicembre. Il figlio, nato dal matrimonio con Paolo Carullo, si chiama Orlando e non compare mai sul suo profilo social. L'attrice è sempre stata riservata sulla sua vita privata, ma soprattutto quando si tratta del bambino nessun occhio indiscreto è ammesso.