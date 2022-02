Miriam Leone in topless in vacanza, le foto da sirena alle Maldive

Miriam Leone su Instagram ha condiviso delle foto della vacanza alle Maldive con il marito, Paolo Carullo. L'ex Miss Italia e attrice si concede un bagno senza veli nella piscina a sfioro dell'Emerald Maldives Resort & Spa che li ospita.

Le foto sono tre e Miriam, che si nasconde il seno con le mani, gioca a fare l'onda con i capelli bagnati. Gli scatti sono stati fatti dal marito, come scrive lei stessa nella didascalia: "Pics by my hubby".

Chi è Paolo Carullo

Originario di Catania esattamente come Miriam Leone, di Paolo Carullo si sa poco. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa due anni. Nell'estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Miriam Leone poi costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è". Paolo Carullo, appunto, oggi suo marito.

I due si sono sposati a Scicli, Sicilia, a settembre 2021. Poco prima della cerimonia Miriam Leone aveva condiviso su Instagram alcuni scatti: una foto di lei di spalle e una dedica romantica al marito ("Arrivo, amore") e un primo piano con il volto coperto dal velo, gli occhi verdi messi in risalto dal trucco e il sorriso raggiante, accompagnato dalla didascalia: "Ni maritamu" (ossia "ci sposiamo", in dialetto siciliano).