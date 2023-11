Miriam Leone, pancione e trasparenze: le ultime foto sono super sexy

Cinquantamila like per l'ultimo servizio fotografico di Miriam Leone, incinta del primo figlio e più sexy che mai. Sul suo profilo Instagram l'attrice siciliana si è imortalata avvolta da un abito viola impreziosito da sensuali trasparenze. Protagonista degli scatti è il pancione: la cicogna è in volo e arriverà tra un paio di mesi. "Non sappiamo il sesso del bebè, lo vedremo quando arriverà", ha racconato in passato la futura mamma, che dal 2021 è spostata con Paolo Carullo, imprenditore e musicista.

Tra le icone di sensualità del grande schermo, fino ad oggi Miriam aveva messo il lavoro al primo posto. "Un figlio? Se non fosse arrivato non mi sarei depressa perché ho una vita piena di tante cose belle e tante soddisfazioni", ha dichiarato a margine di presentazione de "I leoni di Sicilia", ultima serie tv di cui è protagonista, in onda su Disney +. L'annuncio di gravidanza è arrivato invece quest'estate, insieme ad alcune foto ricordo scattate davanti al suo mare di Sicilia, mentre teneva con la mani il pancino. Dietro la fotocamera, il futuro papà.