Miriam Leone festeggia l'anniversario di nozze: il gesto del riservatissimo marito

Un anniversario di nozze speciale quello che festeggiano oggi Miriam Leone e Paolo Carullo, caratterizzato dalla dolce attesa del loro primo figlio che suggella un amore nato circa tre anni fa e rafforzato dal tempo. Il 18 settembre 2021 fa l'attrice e il manager si sposavano a Scicli, in Sicilia, e il ricordo delle promesse pronunciate davanti a parenti e amici in una cerimonia indimenticabile torna adesso al centro di un post, conferma di un sentimento che anche lo stesso riservatissimo marito ha voluto ribadire in un commento, eccezionale alla luce della sua nota discrezione.

Rare, infatti, sono le manifestazioni pubbliche del musicista e imprenditore a cui Miriam Leone è legata da tre anni circa: il suo profilo Instagram è rimasto chiuso anche dopo le nozze e, a parte qualche immagine del loro matrimonio, poche sono state le occasioni in cui lui si è esposto in prima persona sui social come protagonista di qualche scatto o come autore di un commento. Il suo secondo anniversario di nozze è una di quelle: la dedica che la moglie gli ha rivolto su Instagram, a corredo di uno scatto che li immortala raggianti nel giorno del sì, non ha lasciato indifferente Carullo che anche sui social ha voluto esprimere il suo amore.

"Due anni ca “ni maritamu” (tradotto: che ci siamo sposati!)… ho il cuore pieno di amore ogni giorno!" ha scritto Miriam Leone: "Sempre grazie alle persone che hanno reso il nostro giorno stupendo per sempre… vi vogliamo bene amici e family … grazie anche a tutti voi che avete partecipato e partecipate della nostra gioia… e grazie a te, amore mio, che mi abbracci e mi fai ridere così … buon anniversario in dolce attesa". Tra i tantissimi commenti da parte dei fan, ecco allora spuntare quello di Carullo che al più sentito dei "ti amo" ha aggiunto un cuore e un 8 rovesciato, simbolo dell'infinito amore per la donna della sua vita.