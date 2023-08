La prima (meravigliosa) foto di Miriam Leone incinta

Un completo spezzato, con camicetta e gonna lunga, entrambe rosa, che lascia in bella mostra il pancione. Alle spalle, il suo mare, quello della Sicilia, terra che a lei stessa ha dato i natali. È così che Miriam Leone, 38 anni, conferma di aspettare il primo figlio, dopo settimane di indiscrezioni su una gravidanza in corso. Il bebè - o la bebè - arriva a coronare il sogno d'amore vissuto accanto a Paolo Carullo, musicista e manager 43enne che ha spostato due anni fa. "Accussì", scrive nella didascalia l'attrice catanese, che si immortala mentre sorride alla camera. E gli hashtag lasciano intendere tutta la gioia, perché parlando di amore, di felicità. A scattare è il marito. Ignoto per il momento il sesso del bebè, così come la data in cui la cicogna farà il suo arrivo.