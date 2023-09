Miriam Leone paparazzata con il marito: la foto dell'incontro con l'amica (anche lei incinta) è dolcissima

Era agosto quando Miriam Leone ha annunciato di essere in dolce attesa. L'attrice, ex Miss Italia, si è presa tutto il tempo che ha desiderato prima di comunicare la lieta notizia e a giudicare dalle foto condivise dal settimanale Chi il parto non dovrebbe essere poi così lontano.

È proprio il magazine a mostrare, per la prima volta, le foto di Leone incinta insieme al marito Paolo Carullo. Il manager è molto riservato e sono rarissime le foto di loro due o anche di Paolo da solo, per questo motivo gli scatti di Chi sono quasi uno scoop. I due, che si sono sposati nel 2021, erano andati a cena fuori insieme ad una coppia di amici che presto, proprio come loro, diventeranno genitori. Tenerissimo lo scatto che ritrae le due future mamme una di fronte all'altra.