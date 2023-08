Miriam Leone incinta: la prima foto col pancino sospetto (che era passata inosservata)

Da quattro mesi Miriam Leone sta vivendo un nuovo capitolo della sua vita. Da quattro mesi è incinta e nessuno, o quasi, si era reso conto di questa novità. L'ex Miss Italia ha comunicato la lieta notizia in un'intervista a Vanity Fair, ma proprio una settimana fa in realtà aveva dato un indizio che è passato quasi inosservato.

Leone ha condiviso due sue foto scattate a New York. In entrambe indossa una camicia di jeans appoggiata sulle spalle e un abito color beige, ma se nella prima l'inquadratura si ferma poco sotto il seno, nella seconda invece possiamo vederla fino a metà ventre e un particolare, guardando con occhio attento, non può passare inosservato. Il vestito infatti cade dolce sopra la curva della pancia: Leone ha dichiarato di essere incinta da quattro mesi, la foto è solo di sette giorni fa, e quindi è più che normale che la pancia fosse già visibile.

Qualcuno dei fan dell'attrice si era accorto del dettaglio e infatti qualcuno ha scritto "A me sembra in dolce attesa vedendo la seconda foto" e anche "direi 6 mesi o giù di lì..." facendo così un'ipotesi su quale sia il mese della gravidanza.