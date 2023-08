Miriam Leone è incinta: "Oggi mi sento una nuova me"

Miriam Leone è incinta da quattro mesi. L'ex Miss Italia lo racconta a Vanity Fair e aggiunge che "Una donna deve avere sempre il diritto di scegliere se diventare madre oppure no. Io ho avuto la fortuna di poter decidere". Prima ancora di fare il test di gravidanza si era accorta di essere incinta riguardando alcune foto che aveva scattato: "Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo".

"Per tutta la vita ho lottato per la mia indipendenza e per raggiungerla ho dovuto usare la mia energia femminile, ma anche quella maschile. Poi, quando ho cambiato questo approccio, quando sono stata più in pace con me stessa, ho apprezzato di più il mio essere donna" e poi è cambiata la sua idea sulla maternità. Prima di poter "generare qualcun altro" doveva "realizzare" la sua carriera e quindi "generare prima me stessa". "Oggi mi sento una nuova me. E, in quest’inizio di gestazione, sto nascendo anche io - ha aggiunto Leone -. Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita".

Un bambino tanto desiderato

Leone, che si è sposata lo scorso settembre con Paolo Carullo, ha dichiarato che è "davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato".

In merito al desiderio di diventare madre Miriam spiega di essersi davvero interrogata sul diventare mamma quando "sul set, con un bambino in braccio, mi sono chiesta se un giorno sarei diventata madre, ma mai con la sensazione che se non fosse accaduto la mia vita sarebbe stata meno bella. Perché ho sempre avuto, e ho, tanti figli che sono i doni che la vita stessa mi ha dato".

In questi anni la notizia che Miriam Leone fosse incinta era stata data almeno un paio di volte, ma non era mai vero: "Qualche volta avevo appena mangiato oppure avevo un vestito particolarmente stretto. Io, sono onesta, non ci vedo niente di male nel fatto che la gente sogni queste cose. C’è chi sogna perché un figlio l’ha già avuto, chi perché non ce l’ha e poi c’è anche un sacco di gente a cui non frega proprio niente". "La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere - aggiunge l'attrice -. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così e questo va spiegato. Perché ci sono persone che ti fanno in modo innocente domande che non sono innocenti, e glielo va detto con gentilezza che certe curiosità sono decadute".

"L'analisi la metterei come materia obbligatoria nelle scuole"

Miriam Leone poi nella lunga intervista ha parlato di essere stata seguita da una psicologa, l'analisi l'ha aiutata, lei la metterebbe "come materia obbligatoria nelle scuole. Ti dà chiavi piccolissime che aprono serrature minuscole che nemmeno vedi a occhio nudo, ma se le apri, ti cambia tutto". "Qualche anno" è stata in analisi, "poi ho interrotto per il lavoro. Ma ho appena scritto alla mia psicologa per chiederle un appuntamento a settembre. Mi fa piacere raccontarlo perché vedo che prendersi cura della propria salute mentale per molti è ancora un tabù: sopravvive quell’idea per cui le debolezze vadano nascoste. Invece io credo che sia giusto mostrarle".