Miriam Leona incinta? Le foto bomba (che alimentano i sospetti)

Miriam Leone è incinta? E' il dubbio che si insinua tra i fan dell'attrice siciliana, di fronte ad alcune fotografie che la vogliono più formosa del solito. Sì perché, in questi giorni di promozione del film "Corro da te", al cinema dal 17 marzo, l'artista 36enne appare in pubblico più del solito e gli occhi dei telespettatori si posano sul suo pancino sospetto.

Tutto, in particolare, è nato da un abito sfoggiato nelle ore scorse. Un tubino azzurro e molto, molto aderente, che lasciavano intendere rotondità sospette sul ventre. Tra i tanti like, oltre 160mila, altrettanti sono i commenti dei follower che domandando notizie circa la presunta attesa. Del resto Miriam si è sposata proprio lo scorso settembre col marito Paolo Carullo e non è escluso che la coppia abbia deciso di allargare la famiglia.

Che sia in arrivo un bebè dopo la luna di miele alle Maldive, organizzata dai due nelle scorse settimane? Ancora non è dato sapere, visto che nessuno dei due si pronuncia sul tema.

Di certo c'è un amore sempre più solito. Le nozze sono state celebrate il 21 settembre con rito religioso al Santuario di Santa Maria La Nova, a Scicli, in Sicilia, terra d'origine di Miriam. La notizia è rimasta privatissima fino alle ore precedenti alle nozze, poi la condivisione su Instagram. Nell'estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Leone poi costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata".

Chi è il marito di Miriam Leone

Paolo, di cui si sa molto poco, è originario di Catania proprio come Miriam. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa due anni.

Miriam Leone al cinema con "Corro da te"

Nel frattempo anche la vita professionale di Miriam prosegue a gonfie vele. Al cinema sta per arrivare appunto Corro Da Te, che la vede protagonista insieme a Pierfrancesco Favino, nuovo film di Riccardo Milani che cerca di andare contro i falsi pietismi nei confronti della disabilità attraverso il tono della commedia. Anche lì si parla d'amore.