Miriam Leone mamma, le prime foto con il marito e il figlio neonato

Prime foto di famiglia per Miriam Leone e Paolo Carullo, diventati genitori di Orlando lo scorso 29 dicembre. L'attrice e il marito, riservatissimo imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, sono stati immortalati dal settimanale Chi mentre lasciavano l'ospedale Humanitas Pio X di Milano con il piccolino nell'ovetto durante una giornata piovigginosa. Raggiante mentre tiene l'ombrello per riparare dalla pioggia il suo Orlando portato da Paolo Carullo, Miriam Leone indossa cappello, occhiali da sole e un paio di zoccoli, coperta da un ampio cappotto verde.

L'annuncio della nascita di Orlando è stato due giorni dopo il lieto evento con l'immagine della manina del bimbo che stringe il dito della sua mamma: "Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia" ha scritto l'attrice che ha vissuto questi nove mesi con grande gioia. "Un figlio? Se non fosse arrivato non mi sarei depressa perché ho una vita piena di tante cose belle e tante soddisfazioni", aveva dichiarato a margine di presentazione de I leoni di Sicilia, ultima serie tv di cui è protagonista, in onda su Disney+. L'annuncio della gravidanza è arrivato poi quest'estate, insieme ad alcune foto ricordo scattate davanti al suo mare di Sicilia dal marito sposato il 18 settembre 2021.

Chi è Paolo Carullo

Originario di Catania esattamente come Miriam Leone, di Paolo Carullo si sa poco. Laureato in Economia e Finanza a Milano, è un po' musicista, performer e al tempo stesso imprenditore. Carullo e Leone fanno coppia da circa tre anni. Nell'estate del 2020 si era già vociferato di un matrimonio tra i due, con Miriam Leone poi costretta a smentire il gossip: "L'ho letto e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni. Spiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c'è". Paolo Carullo, appunto, oggi marito e padre del suo bambino.