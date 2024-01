"La maternità ti rasserena, ti apre", bufera per le parole di Miriam Leone

A poco più di 10 giorni dal parto Miriam Leone torna a farsi vedere sui social e condivide con i follower le emozioni di questo momento speciale. L'attrice è diventata mamma di Orlando, il suo primo figlio, e la sua felicità è travolgente.

"Sono diventata mamma" scrive nel post, ancora quasi incredula, provando a spiegare tutto quello che prova: "La maternità ti rasserena, ti ribalta, ti apre, ti ricuce, scioglie i nodi, ti pettina, ti riempie di amore da dare, di dubbi, di possibilità, di amore e ancora amore, di istinto (che dopo tutte quelle spinte so che posso contare anche su di me) di rispetto per una vita così pura, appena iniziata, di profumo di futuro, di latte, di fragilità, di forza straordinaria, di presente, di passato che si addomestica. Dare alla luce illumina. Grazie Orlando per questi primi giorni insieme - si legge ancora - la tua mamma ce la metterà sempre tutta. Grazie a Paolo (il marito, ndr) e a tutte le persone che ci sono vicine o che hanno avuto anche solo un pensiero per noi in questo momento di vita così normale e straordinario. Mi sento così, imperfetta e innamorata".

Parole piene di amore e sincerità, di gioia, che però non a tutti sono piaciute. Tra i commenti, infatti, tante donne si sono scagliate contro l'attrice, accusandola di sminuire in questo modo chi invece non ha potuto o voluto avere figli. "Illumina anche altro nella vita" scrive una follower, e c'è chi è ancora più dura: "E chi non è riuscita a diventare madre? Non serena, non ribaltata, non aperta. Troppo difficile da capire?". Nessuna risposta da parte di Miriam Leone, ma ci pensano amici e fan a riempirla d'affetto e condividere con lei questa felicità.