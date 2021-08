Miriam Leone senza veli (e senza filtri): "Io non ritocco"

Il body positive fa spazio a una nuova adepta. Miriam Leone, nonostante sia tra le donne più belle e apprezzate del nostro Paese - e non solo - lancia un messaggio molto importante sull'accettazione del proprio corpo e lo fa pubblicando su Instagram una foto senza veli. E senza filtri.

L'attrice, ex Miss Italia, si mostra di spalle, mentre contempla il mare, con addosso solo gli slip. La sua schiena nuda è armoniosa, ma soprattutto non è ritoccata, lasciando trionfare la naturalezza. "Io non ritocco" scrive a caratteri cubitali e invita i follower a fare lo stesso: "Dovrebbe essere un claim ragazzi/e, il nostro mantra, la nostra forza, la nostra autodeterminazione. E sì, ci vuole forza, tanta forza ad accettare ciò che non ci piace di noi (che non è detto siano difetti, a volte sono nostre fissazioni, nostre ossessioni, compagni sgradevoli con cui magari siamo cresciuti/e) e a un certo punto liberarsi, accettarsi - scrive ancora l'attrice siciliana - che non significa accontentarsi, ma ricercare la versione migliore di noi stessi e abbracciarla". Va bene mostrarsi, voler apparire nella veste migliore, ma senza esagerare e soprattutto senza diventare schiavi dell'immagine: "Ragazzi/e giocate con i filtri se volete, ma non diventatene mai schiavi/e - conclude - è per questo che mostro da sempre foto di me senza trucco, naturali, cerco la luce, ma mai la falsità. Adesso, intanto, respiro un po' di mare e lascio fare alla luce quello che deve fare". E, come fa notare più di qualcuno, la luce non deve fare neanche chissà quanto.

Il post di Miriam Leone